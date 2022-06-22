Челябинск, 22 июня, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Ветерану Великой Отечественной войны Зинаиде Колмогорцевой из Челябинска 22 июня исполнилось 100 лет. Об этом сообщил губернатор области Алексей Текслер в своём телеграм-канале.

KreativeHexenkueche Цветы

Зинаида Алексеевна рассказала главе региона, как в выходной день они гуляли с друзьями и под гармонь пели песни. А когда вернулись, то узнали новости о начале войны. Известно, что она служила военным цензором. С теплотой вспоминает своих коллег и сослуживцев, а также гордится своими детьми.

Мощное, потрясающее поколение, отмечает Текслер. И добавляет, что на их долю выпало много горестей, но обо всём они говорят с благодарностью, что «Жили трудно, но хорошо», и ни о ком не скажут плохого слова.