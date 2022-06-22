Москва, , 12:58 — REGNUM Конкретные ответные меры на запрет транзита товаров в Калининград уже разрабатываются. Об этом 22 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Обсуждаются конкретные меры, мы об этом говорили. В данном случае мы убеждены, что вот эти вот незаконные санкции, которые принял Евросоюз, они в данной ситуации абсолютно неприменимы. Они неприменимы, и применение санкций, а отношении транзита в Калининград и обратно противоречит просто основополагающим документам. Там и договор 1994-го года и так далее», — заявил Песков.

«Это наше твёрдое убеждение, ситуация очевидная. А меры — да, готовятся. После того, как мы внимательно все взвесим, будем о чём-то уже говорить», — указал он.