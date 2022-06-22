Якутск, , 12:57 — REGNUM Самолёт Ан-30 пропал с радаров в Якутии, сообщает 22 июня телеграм-канал Shot.

Самолёт Ан-30Б mil.ru

По данным канала, происшествие случилось в Оленёкском районе Якутии. Самолёт Ан-30 исчез с радаров примерно в 30 километра от аэропорта Оленёк, где ждали его прибытия. На поиски лайнера отправился вертолёт Ми-8.

По информации телеграм-канала «112», пропавший самолёт принадлежит научно-производственному предприятию «Мир».

Отметим, что это уже второй самолёт за сутки, исчезнувший с радаров в Якутии. Днём ранее пропал Ан-2.