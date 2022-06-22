Тбилиси, 22 июня, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили возмутился тем, что его назвал «олигархом» председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. Экс-президент разместил своё заявление в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Ранее Кобахидзе заявил, что в Грузии могут принять закон о «деолигархизации» по образцу с украинским. По нему «олигархом» считается тот, кто имеет имущество стоимостью более $85 млн, влияет на СМИ, на политику, а также имеет монополию в каком-либо секторе бизнеса.

Саакашвили заявил, что был одним из авторов закона о «деолигархизации» на Украине и выступал за более жёсткие меры. Он считает, что члены «Грузинской мечты» до сих пор подчиняются основателю партии Бидзине Иванишвили.

«Оказывается, у меня есть 85 миллионов долларов. Я обязательно подам в суд на эту сумму на Бидзину Иванишвили, заберу эту сумму», — заявил Саакашвили.

Он добавил, что эту сумму хочет передать в благотворительный фонд.

Стоит отметить, что Кобахидзе назвал Саакашвили «олигархом» из-за того, что тот якобы попадает под три из четырёх пунктов закона: владеет телеканалом, влияет на СМИ и на политику в Грузии.