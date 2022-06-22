Архангельск, 22 июня, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Пять человек пострадали в дорожной аварии в Вельском районе Архангельской области. ДТП спровоцировал залетевший в салон автомобиля шмель сообщает пресс-служба УГИБДД.

Pxhere.com Шмель

Пострадавшие возвращались на машине с дачных участков.

«По пути в салон автомобиля залетел шмель. Испугавшись, они попытались его выгнать. Отвлекшись, водитель потеряла контроль над управлением, что и привело к аварии», — говорится в сообщении ведомства.

По данным ведомства, автомобилем ВАЗ управляла женщина 1949 года рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии в результате опрокидывания автомобиля погиб один человек.