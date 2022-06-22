Тбилиси, , 16:05 — REGNUM Следственная служба министерства финансов Грузии заявила об изъятии крупной партии безакцизного алкоголя, сообщает 22 июня грузинский телеканал «TV Пирвели».

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По данным ведомства, в доме одного из граждан было обнаружено большое количество безакцизных алкогольных напитков иностранного производства, предназначенных для дальнейшей реализации.

В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проведенных сотрудниками следственной службы минфина, один человек был задержан по факту хранения товаров не имеющих акцизных марок, что является серьёзным нарушением закона.

В результате следственных действий был изъяты безакцизные алкогольные напиток на сумму 7 869 лари ($ 2 722).

Расследование продолжается в соответствии со статьей уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 6 лет.