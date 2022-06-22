Москва, , 12:57 — REGNUM Наблюдаемое укрепление рубля объясняется высокими ценами на углеводороды и положительным сальдо торгового баланса в сочетании с излишне жесткой денежно-кредитной и бюджетной политикой, отметила депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партия роста»).

Оксана Дмитриева Assembly.spb.ru

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Ранее сообщало ИА REGNUM, 21 июня пара доллар/рубль снизилась на 3,33%, до 53,77 руб., евро/рубль — на 4,40%, до 56,26 руб.

«Такое укрепление национальной валюты вредно для конкурентоспособности отечественного производства и затрудняет эффективное импортозамещение. Поэтому сейчас необходимы меры управляемого удешевления рубля», — отметила она в своем телеграм-канале.

По словам Дмитриевой, в этих целях следует, по возможности, обеспечивать сбалансированность торгового баланса. Также государство должно проводить политику количественного смягчения, что обеспечит приток инвестиций в экономику и будет стимулировать государственный спрос и платежеспособный спрос населения, уверена депутат.

«Если денежные власти не будут сами проводить политику управляемого ослабления рубля, то существует опасность скачков и неуправляемого падения в случае организованных действий со стороны недружественных стран, например, вследствие целенаправленных усилий по снижению цен на нефть», — добавила Дмитриева.

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