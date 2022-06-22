Грозный, 22 июня, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Пассажиропоток аэропорта Грозный (Северный) существенно вырос в 2021 году, превысив 713 тыс. человек. При этом руководство аэропорта рассчитывает на дополнительный рост в 2022 году на 15-20%, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

autocifero Аэропорт Грозный

Этому будет способствовать открытие новых авианаправлений и запуск дополнительных рейсов по уже имеющимся маршрутам. Так, несколько дополнительных рейсов из аэропорта Грозного открываются с 1 июля, пишет «Интерфакс».

С 1 июля будет запущен дополнительный рейс по маршруту Грозный — Домодедово (Москва) и обратно. Его будет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии». С начала июля также авиакомпания «ЮТэйр» увеличит до семи рейсов в неделю число перелетов из Грозного в Баку и обратно. Решается вопрос об открытии рейсов на турецкий курорт Анталия. Комания «ЮТэйр» намерена пять раз в неделю выполнять рейсы в Стамбул и один раз — в Анталию.

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