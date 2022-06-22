Краснодар, , 13:08 — REGNUM В Краснодарском крае, благодаря национальному проекту «Производительность труда», команда «Образовательного холдинга «Детство без границ» научилась беречь своё время при выполнении привычных обязанностей, сообщает rcckk.ru.

Команда сотрудников образовательного холдинга «Детство без границ» прошла обучение на «Фабрике офисных процессов» в Региональном центре компетенци Цитата detstvo-bez-granic.ru

Бережливые технологии участники освоили в рамках тренинга на краснодарской «Фабрике офисных процессов». Все тонкости и нюансы lean-методик сотрудникам холдинга преподавали специалисты Регионального центра компетенций.

«Фабрика офисных процессов» — это интерактивный учебный комплекс, основанный на моделировании реальной работы. Тренинг проходит в формате деловой игры, где игровые раунды чередуются с изучением основных инструментах бережливого производства, которые затем отрабатываются в ходе игры.

В основе бизнес-симуляции лежит реальный процесс формирования и согласования заявок на предприятии. За время тренинга участники проживают четыре рабочих дня.

«Обучение начинается с того, что сотрудники воспроизводят рабочий день в офисе и анализируют, где у них возникают потери. Далее они изучают инструменты бережливого производства в теории и самостоятельно попробуют внедрить их на пилотном раунде, на этом этапе происходит имитация офисной деятельности. Если нужный результат не достигнут, процессы опять анализируются и дорабатываются, пока система организации офисных процессов не дойдет до идеала. При исключении офисных потерь производительность труда увеличивается на 20−90%», — пояснила тренер по бережливому производству РЦК Краснодарского края Ольга Гриценко.

Сотрудники МБОУ НОШ «Детство без границ» в конце тренинга научились слажено организовать работу, используя бережливые технологии.

«Детство без границ» работает на территории Усть-Лабинского района с 2015 года. Организация стала первым образовательным холдингом в Краснодарском крае. В состав холдинга входят детские сады № 1 и № 9 города Усть-Лабинска, начальная общеобразовательная школа № 30 и детский сад хутора Октябрьского.

В национальном проекте «Производительность труда» участвуют 196 предприятий Кубани, занятых в базовых несырьевых отраслях экономики. К 2024 году в проект планируется вовлечь не менее 248 региональных организаций.