Краснодар, 22 июня, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В Краснодарском крае, благодаря национальному проекту «Производительность труда», команда «Образовательного холдинга «Детство без границ» научилась беречь своё время при выполнении привычных обязанностей, сообщает rcckk.ru.

Цитата detstvo-bez-granic.ru Команда сотрудников образовательного холдинга «Детство без границ» прошла обучение на «Фабрике офисных процессов» в Региональном центре компетенци

Бережливые технологии участники освоили в рамках тренинга на краснодарской «Фабрике офисных процессов». Все тонкости и нюансы lean-методик сотрудникам холдинга преподавали специалисты Регионального центра компетенций.

«Фабрика офисных процессов» — это интерактивный учебный комплекс, основанный на моделировании реальной работы. Тренинг проходит в формате деловой игры, где игровые раунды чередуются с изучением основных инструментах бережливого производства, которые затем отрабатываются в ходе игры.

В основе бизнес-симуляции лежит реальный процесс формирования и согласования заявок на предприятии. За время тренинга участники проживают четыре рабочих дня.

«Обучение начинается с того, что сотрудники воспроизводят рабочий день в офисе и анализируют, где у них возникают потери. Далее они изучают инструменты бережливого производства в теории и самостоятельно попробуют внедрить их на пилотном раунде, на этом этапе происходит имитация офисной деятельности. Если нужный результат не достигнут, процессы опять анализируются и дорабатываются, пока система организации офисных процессов не дойдет до идеала. При исключении офисных потерь производительность труда увеличивается на 20−90%», — пояснила тренер по бережливому производству РЦК Краснодарского края Ольга Гриценко.

Сотрудники МБОУ НОШ «Детство без границ» в конце тренинга научились слажено организовать работу, используя бережливые технологии.

«Детство без границ» работает на территории Усть-Лабинского района с 2015 года. Организация стала первым образовательным холдингом в Краснодарском крае. В состав холдинга входят детские сады № 1 и № 9 города Усть-Лабинска, начальная общеобразовательная школа № 30 и детский сад хутора Октябрьского.

В национальном проекте «Производительность труда» участвуют 196 предприятий Кубани, занятых в базовых несырьевых отраслях экономики. К 2024 году в проект планируется вовлечь не менее 248 региональных организаций.