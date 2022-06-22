Сеул, 22 июня, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи намерено увеличить к 2026 году объём производства возобновляемой энергии до 5764 гигават-часов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства окружающей среды.

Зеленая энергетика

По их словам, данной цели удасться достичь за счет активного использования экологических объектов, в том числе водохранилищ и дамб.

Известно, что в 2021 году за счет 1341 экологического объекта в стране было произведено 3264 ГВтч. Однако данные предприятия относятся к категории предприятий с высоким потреблением энергии, поскольку в целом они потребляют около 7625 ГВтч в год.

В этой связи к 2030 году правительство намерено повысить уровень производства электроэнергии за счёт экологичных объектов до 8762 ГВтч. Для достижения цели власти намерены в два раза увеличить объём инвестиций в данный сектор, а также повысить эффективность производства энергии из органических отходов, 90% которых в настоящее время перерабатываются в корм для животных и компост.