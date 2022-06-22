Кострома, 22 июня, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В администрации Костромы с 1 июля упраздняется должность заместителя главы по жилищно-коммунальному хозяйству. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анатолий Кошкин

Вопросы, которыми ране занимался Анатолий Кошкин — бывший директор костромских тепловых сетей ТГК-2, будет курировать первый заместитель главы Олег Болоховец. Отметим, что наряду с этим Олег Валерьевич отвечает за ряд ключевых хозяйственных сфер — дороги, благоустройство, транспорт и строительство.

Вместе с этим у главы администрации Алексея Смирнова появится новый зам по безопасности. Он будет решать вопросы гражданской обороны, создания народных дружин, пожарной безопасности, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб, составления административных протоколов, производства земляных работ. Его имя пока не называется.

Таким образом, у сити-менеджера останется пять заместителей, но круг курируемых ими вопросов перераспределится. Отметим, что в связи с грядущей транспортной реформой в администрации Костромы могут произойти и другие изменения. Планируется, что полномочия по обеспечению пассажирских перевозок перейдут на региональный уровень. Следовательно, надобность в содержании управления городского пассажирского транспорта отпадёт.