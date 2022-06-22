Москва, , 12:52 — REGNUM Каждый гражданин Литвы должен почувствовать ответные меры России за нарушение обязательств по транзиту, считает сенатор Андрей Клишас.

Андрей Клишас Пресс-служба Совета Федерации РФ

«Время одних дипломатических демаршей закончилось. Санкции Запада направлены непосредственно против наших граждан — ответ должен быть направлен против граждан ЕС и Литвы в том числе», — отметил Клишас в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Россия введёт ответные меры на запрет транзитных поставок грузов в Калининградскую область через территорию Литвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Министерство экономического развития Калининградской области опубликовало список товаров, запрещённых к транзиту через Литву.

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