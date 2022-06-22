Москва, , 12:52 — REGNUM Сегодня, 22 июня, в Московской области в главном храме Вооружённых сил России, расположенном в парке «Патриот», прошла минута молчания, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Главный храм Вооруженных сил России в парке «Патриот» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Общероссийская минута молчания в Соборе Воскресения Христова состоялась в 12.15 по мск. Затем военнослужащие, члены общественного совета при Минобороны РФ и юнармейцы возложили цветы к памятнику «Матерям победителей».

В День памяти и скорби с утра на соборной площади перед храмом выступают артисты российской эстрады, актёры театра и кино, творческие коллективы. Звучат песни военных лет. Программа завершится музыкальным спектаклем «В сердце матери».

Как сообщало ИА REGNUM, более 160 военных музыкантов приняли участие в открытии сезона концертов «Военные оркестры в парках» на Соборной площади Главного храма Вооруженных сил России.

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