Дамаск, 22 июня, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Власти Бельгии репатриировали группу сограждан, находившихся на территории лагеря беженцев «Эль-Холь» в северной Сирии. Об этом 22 июня сообщает Al-Araby-al-Jadid.

Сирийский лагерь беженцев Аль-Хол

По данным журналистов, в состав группы вошли шесть женщин — жён боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также 16 их детей в возрасте до 12 лет.

Перед эвакуацией, граждане Бельгии пересекли сухопутную границу между Сирией и Ираком, прибыли в город Эрбиль, где сели на самолёт ВВС Бельгии.

Отмечается, что эвакуированные женщины были осуждены в Бельгии за участие в деятельности террористической группы и по прибытии переданы в судебные органы, а дети, как ожидается, пройдут медицинские осмотры, прежде чем будут переданы органам опеки.