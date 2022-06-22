Москва, 22 июня, 2022, 16:01 — ИА Регнум. В случае масштабного и быстрого объединения Молдавии и Румынии Приднестровье войдет в состав России. Об этом 22 июня заявил ИА REGNUM депутат V созыва парламента Приднестровской Молдавской Республики Дмитрий Соин.

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«В случае открытого, быстрого аншлюса с развернутыми знаменами и под барабанами у Приднестровья будет небольшой выбор сценариев: первым в их числе является военное вторжение и оккупация республики», — заявил эксперт.

По словам политолога, этот сценарий может реализоваться только в том случае, если Россия не будет вмешиваться в происходящие процессы.

«Россия сейчас занимает всё более активную геополитическую позицию, не на словах, а на деле защищая Русский мир, своих соотечественников, своих граждан», — констатировал Соин.

С высокой долей вероятности такой «полноценный» аншлюс Молдавии с Румынией приведёт к признанию Россией независимости Приднестровья и его последующему вхождению в состав РФ, уверен политолог.

Напомним, что Молдавия интенсивно насыщается оружием со стороны западных стран и США, что вызывает беспокойство у президент Приднестровья Вадима Красносельского.