Москва, , 12:48 — REGNUM На территории Луганской Народной Республики (ЛНР) группировка войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала в окружение. Об этом 22 июня заявил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, на территории ЛНР образовано несколько «котлов», в которых оказались украинские солдаты. При этом на данный момент завершается окружение города Лисичанск.

«Котел» уже в принципе можно считать готовым, но пока ещё у нас идет доработка. Со стороны Золотого, Горского, там один котел закрывшийся. И получается общий котел по всему Лисичанску и прилегающим к нему населенным пунктам замыкается. Осталась одна дорога, ведётся работа по её перекрытию, она уже контролируется нашими подразделениями», — сказал Алаудинов.

Читайте ранее в этом сюжете: Заболеваемость COVID-19 в Подмосковье вновь начала расти