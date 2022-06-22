Архангельск, 22 июня, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Мэрия Архангельска оштрафует подрядчика, который проводит работы по благоустройству территории у КЦ «Соломбала-АРТ». Об этом в соцсетях сообщил мэр города Дмитрий Морев.

Https://vk.com/a.tsybulskiy Благоустройство сквера в Соломбале, Архангельск

«В сквере у КЦ «Соломбала-Арт» подрядчик поздно активизировался и затянул срок — до Дня города успеть невозможно. Новый срок — 15 июля, а за несвоевременное исполнение мы выставим штрафы. Накажем дисциплинарно и тех, кто контролировал работу от администрации», — сообщил мэр.

Напомним, неделю назад администрация Архангельска приняла решение расторгнуть контракты на благоустройство, заключенные с фирмой «Экопром».

Как сообщало ИА REGNUM, при благоустройстве сквера у КЦ «Соломбала Арт» в 2021 году выявили неоправданные траты.