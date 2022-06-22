Пекин, 22 июня 2022, 12:57 — REGNUM НАТО пытается образовать в Азии «кружок», направленный против России и Китая, но внутренние противоречия мешают этому. Об этом пишет китайское издание Global Times.
Автор статьи Ван Гуантао полагает, что Североатлантический альянс старается протянуть «свои щупальца» от Атлантики до Азиатско-Тихоокеанского региона и с помощью стран-партнёров создать ещё одну «банду».
«Как рудимент холодной войны, основной целью которого является создание военной конфронтации, НАТО сталкивается со многими внутренними противоречиями и кризисами. Для своего выживания альянс раздувает угрозу со стороны России и Китая», — говорится в публикации.
Блок рассчитывает на Японию, Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию, но из-за внутренних противоречий между странами-членами не сможет реализовать свои планы, заключает обозреватель.
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