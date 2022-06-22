Пекин, , 12:57 — REGNUM НАТО пытается образовать в Азии «кружок», направленный против России и Китая, но внутренние противоречия мешают этому. Об этом пишет китайское издание Global Times.

НАТО (сс) U.S. Army photo by Sgt. David Turner)

Автор статьи Ван Гуантао полагает, что Североатлантический альянс старается протянуть «свои щупальца» от Атлантики до Азиатско-Тихоокеанского региона и с помощью стран-партнёров создать ещё одну «банду».

«Как рудимент холодной войны, основной целью которого является создание военной конфронтации, НАТО сталкивается со многими внутренними противоречиями и кризисами. Для своего выживания альянс раздувает угрозу со стороны России и Китая», — говорится в публикации.

Блок рассчитывает на Японию, Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию, но из-за внутренних противоречий между странами-членами не сможет реализовать свои планы, заключает обозреватель.

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