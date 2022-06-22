Уфа, , 12:51 — REGNUM Сохранить красоту газонов и цветочных клумб в Уфе намерены при помощи автоматизированной информационной системы «Ангел: административная комиссия». Об этом 22 июня сообщает пресс-служба городской администрации.

Парковка на газоне City-yaroslavl.ru

Сообщается, что данная система внедрена в работу всех административных комиссий в Уфе. Она позволяет полностью автоматизировать процессы административного производства.

Отмечается, что для каждой комиссии были закуплены программно-аппаратные комплексы «Дозор-МП», которые позволяют фиксировать правонарушения с последующим переносом фотофактов в программный продукт. При этом список номеров транспортных средств нарушителей формируется и определяется автоматически.

Сообщается, что в 2022 году в Уфе было зафиксировано 10 200 фактов нарушений правил парковки на озелененных территориях и около мусорных контейнеров.