Джакарта, 22 июня, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,6 потрясло индонезийскую провинцию Восточная Нуса-Тенггара, сообщает CNN Indonesia.

Smchealth.org Землетрясение

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявило, что землетрясение произошло 22 июня в 12:01 по западно-индонезийскому времени.

Землетрясение произошло в 123 км от провинции Восточная Нуса-Тенггара. Очаг землетрясения располагался на глубине 497 км.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Синабанге в индонезийской провинции Ачех.

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