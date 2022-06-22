Москва, 22 июня, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Госдума во втором и в третьем чтении приняла закон о признании художника-постановщика анимационного фильма автором аудиовизуального произведения, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Закон коснется только мультфильмов, созданных после принятия закона. Это несправедливо», — считает депутат Госдумы от СРЗП Николай Бурляев.

В перечень авторов аудиовизуального произведения, предусмотренный пунктом 2 статьи 1263 Гражданского кодекса РФ, включается художник-постановщик анимационного фильма.

Художник-постановщик анимационного фильма всегда имеет свой самостоятельный обособляемый вклад в такое произведение (изображение персонажей, кадров фильма), тогда как для других видов аудиовизуальных произведений видение художника может сливаться с работой оператора-постановщика и не выражаться в очевидных самостоятельных творческих результатах, приводят аргументы в правительстве.