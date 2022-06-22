Москва, , 12:46 — REGNUM Предотвращение прямого конфликта между ядерными державами, с учётом рисков эскалации и общей непредсказуемости в мире, является для России безусловным приоритетом. Об этом 22 июня заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе встречи в рамках Международной летней школы ПИР-Центра по проблемам глобальной безопасности.

Сергей Рябков Mgimo.ru

«С учётом рисков дальнейшей эскалации украинского кризиса и общей непредсказуемости развития международной обстановки, безусловным приоритетом российской дипломатии становится предотвращение прямого конфликта между ядерными державами, поддержание диалога по деконфликтингу», — приводит его слова РИА Новости.

Также замглавы МИД РФ добавил, что на данный момент работа по обеспечению стратегической стабильности, сохранению режимов нераспространения оружия массового уничтожения и улучшению ситуации в сфере контроля над вооружениями является очень востребованой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответные меры России на запрет транзита товаров в Калининградскую область через Литву будут лежать не в дипломатической, а в практической плоскости.