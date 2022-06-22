Санкт-Петербург, 22 июня, 2022, 12:57 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге с диагнозом COVID-19 госпитализировали 94 человека. Об этом 22 июня сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Петербург опустился на второе место по количеству заражений коронавирусом среди регионов России. Северная столица уступила Москве на 31 случай.

За сутки в городе выявили 225 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+11 случаев по отношению к прошлым суткам). Жертвами болезни за сутки стали девять человек (-1), а выздоровели 295 пациентов (+43).

По данным на 22 июня, на лечении ковида в больницах находятся 945 больных. Количество пациентов, размещённых в реанимации, составляет 142 человека, а аппараты искусственной вентиляции лёгких поддерживают жизнь 37 петербуржцев. За сутки медучреждения покинули по выздоровлению 78 человек.

В Петербурге, как и в предыдущие дни, не сокращается количество коек для лечения больных с ковидом и пневмонией — 1341 место. Таких пациентов принимают в шести городских стационарах.

На амбулаторном лечении ковида в Петербурге находятся 1380 человек.

С начала пандемии в Северной столице зафиксировали 1 534 624 случая заражения вирусом. Скончались от COVID-19, как основной причины, 34 055 человек, а выздоровели 1 498 258 больных.