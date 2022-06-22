Триполи, 22 июня, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Парламент Турции одобрил президентский меморандум о продлении срока действия турецкого военного контингента, действующего в Ливии. Об этом 22 июня сообщает Yeni Safak.

ResoluteSupportMedia Военнослужащий армии Турции

По данным журналистов, миссия вооружённых сил (ВС) Турции продлена на 18 месяцев, начиная со 2 июля следующего года.

Согласно тексту меморандума, направленного парламенту президентом Турции, войска займутся поддержкой ливийского правительства и безопасности в регионе Северной Африки.

«Инициированные Ливией после событий февраля 2011 года усилия по построению демократических институтов оказались тщетными из-за вооруженных конфликтов, приведших к возникновению раздробленной административной структуры в стране. В связи с этим, существует необходимость остановить конфликт в Ливии, и обеспечить политическую целостность страны и создание эффективного государственного механизма», — отмечается в тексте меморандума.