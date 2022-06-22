Москва, 22 июня, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили два украинских самолёта. Об этом 22 июня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Су-25 украинских ВС

«Сбиты самолёт Су-25 воздушных сил Украины в районе Бармашево Николаевской области и МиГ-29 в районе Апостолово Днепропетровской области», — сказал Конашенков.

В районах населённых пунктов Большие Проходы, Новодмитровское, Малая Камышеваха, Беляевка, Бражковка, Весёлое, Долгенькое, Сулиговка, Червоное, Ясиноватое и у острова Змеиный сбиты 16 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, три украинские баллистические ракеты «Точка-У» перехвачены в районах Пашково Харьковской области и Новая Каховка Херсонской области.

14 реактивных снарядов системы залпового огня перехвачены у острова Змеиный, а также в районах населённых пунктов Новосёловка Луганской Народной Республики, Ясиноватая Донецкой Народной Республики и Сулиговка Харьковской области.

Всего с начала специальной военной операции уничтожены 211 самолётов, 132 вертолёта, 349 зенитных ракетных комплексов, 594 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3733 танка и других боевых бронированных машин, 1308 беспилотных летательных аппаратов, 2081 орудие полевой артиллерии и миномёт, 3801 единица специальной военной автомобильной техники.