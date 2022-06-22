Йошкар-Ола, 22 июня, 2022, 12:45 — ИА Регнум. В Йошкар-Оле и других населенных пунктах Марий Эл в очередной раз прошла акция «Свеча памяти», посвященная Дню памяти и скорби.

пресс-служба правительства Марий Эл Свеча памяти в Йошкар-Оле

Ежегодно в мероприятии принимают участие около тысячи человек — волонтеры, представители министерств и ведомств, общественных организаций, молодежных объединений и жители города.

В этом году Городская свеча была освящена в Церкви Тихвинской Иконы Божией Матери, с ней прошел мотопробег с участием общественной организации «Ночные волки» по памятным местам. Затем освященная свеча доставляется к Монументу Воинской славы, от нее зажигаются свечи всех муниципальных образований республики. От этой же свечи зажгли свечи, из которых выложили надпись «Йошкар-Ола помнит».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным книги Памяти «Они ковали победу», на фронт из Марий Эл ушли 142 537 человек, 74 878 человек погибли на поле брани, пропали без вести, умерли от ран, полученных в боях.