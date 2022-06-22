София, , 12:45 — REGNUM Внеочередное заседание Народного собрания (парламента) Болгарии относительно отставки действующего правительства страны было сорвано по причине неявки в сессионный зал большинства народных избранников. Об этом 22 июня сообщает БНР.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, от участия в обсуждении соответствующего вопроса отказались организаторы акции — представили партий «ГЕРБ-ОДС», ДПС, «Есть такой народ» и «Возрождение». В связи со сложившейся ситуацией новые парламентские слушания перенесены на 24 июня.

Напомним, ранее оппозиция НС выступила за досрочное сложение полномочий действующего премьер-министра страны Кирила Петкова и возглавляемого им кабмина. При этом в течение последних трех дней указанное голосование откладывалось трижды.