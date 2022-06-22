Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 22 июня, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В Ноябрьске (ЯНАО) перед судом предстанут юноша и девушка из Иркутской области, по обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает СУ КР по ЯНАО.

Иван Шилов ИА REGNUM Нет наркотикам

По данным следствия, 16-летняя девушка, которая уже имела опыт распространения наркотиков в Иркутской области, в апреле 2022 года была направлена куратором в город Ноябрьск. Девушка предложила своему несовершеннолетнему другу принять участие в «закладках» наркотиков, с целью лёгкого заработка. Подростки были задержаны полицейскими в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В ходе обыска при них были обнаружены наркотики в крупном размере.

В отношении подростков было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств»). Оно направлено для рассмотрения по существу в суде. В отношении куратора уголовное дело выделено в отдельное производство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за покушение на сбыт наркотиков житель Медногорска получил 14,5 года колонии особого режима.