Ростов-на-Дону, , 12:44 — REGNUM Работа Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области приостановлена. Об этом в своём телеграм-канале 22 написал донской губернатор Василий Голубев.

Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе ГУ МЧС России по Ростовской области

«Работа завода приостановлена. Идут следственные мероприятия. После их завершения специалисты оценят ущерб и возможность возобновить деятельность предприятия в кратчайшие сроки», — уточнил он.

ИА REGNUM сообщало, что причину пожара устанавливают инспекторы МЧС совместно со следователями. На месте происшествия были обнаружены обломки двух беспилотников.

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