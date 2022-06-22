Ростов-на-Дону, 22 июня 2022, 12:44 — REGNUM Работа Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области приостановлена. Об этом в своём телеграм-канале 22 написал донской губернатор Василий Голубев.

Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе
Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе
ГУ МЧС России по Ростовской области

«Работа завода приостановлена. Идут следственные мероприятия. После их завершения специалисты оценят ущерб и возможность возобновить деятельность предприятия в кратчайшие сроки», — уточнил он.

ИА REGNUM сообщало, что причину пожара устанавливают инспекторы МЧС совместно со следователями. На месте происшествия были обнаружены обломки двух беспилотников.

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