Ростов-на-Дону, 22 июня, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Работа Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области приостановлена. Об этом в своём телеграм-канале 22 июня написал донской губернатор Василий Голубев.

ГУ МЧС России по Ростовской области Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе

«Работа завода приостановлена. Идут следственные мероприятия. После их завершения специалисты оценят ущерб и возможность возобновить деятельность предприятия в кратчайшие сроки», — уточнил он.

ИА REGNUM сообщало, что причину пожара устанавливают инспекторы МЧС совместно со следователями. На месте происшествия были обнаружены обломки двух беспилотников.