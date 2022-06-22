Москва, 22 июня 2022, 12:44 — REGNUM Украинские боевики ночью эвакуировали до 30 раненных и восемь убитых американских и британских наемников, чтобы они не попали в плен российским военнослужащим, заявил 22 июня официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Конашенков заявил, что боевики батальона 57-й мотопехотной бригады ВСУ отказались выполнять приказ командования и самовольно оставили все занимаемые позиции.
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