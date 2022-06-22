Москва, , 12:44 — REGNUM Украинские боевики ночью эвакуировали до 30 раненных и восемь убитых американских и британских наемников, чтобы они не попали в плен российским военнослужащим, заявил 22 июня официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«В районе Николаевки Донецкой Народной Республики, в связи с угрозой разгрома подразделений 14-й и 24-й механизированных бригад украинским командованием ночью эвакуированы до 30 раненных и восемь убитых американских и британских наемников, чтобы не допустить их попадания подразделениям Вооруженных Сил России», — заявил Конашенков на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Конашенков заявил, что боевики батальона 57-й мотопехотной бригады ВСУ отказались выполнять приказ командования и самовольно оставили все занимаемые позиции.

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