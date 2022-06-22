София, , 12:43 — REGNUM Департамент по чрезвычайным ситуациям при МВД Болгарии объявил конкурс на замещение вакантных должностей пляжных спасателей на 53-х крупных черноморских объектах. Об этом 22 июня сообщает БНР.

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Согласно официальной информации, в настоящее время представители местных администраций выразили готовность «платить профессионалам любые деньги». «Предпочтение в получении работы будет отдаваться молодым людям и девушкам спортивного телосложения и привлекательного вида, умеющим плавать и оказывать услуги первой медицинской помощи», — говорится в заявлении структуры.

Другой информации нет. По некоторым данным, для указанной работы требуются до двух тыс. человек.

Ранее Болгария, являющаяся частью ЕС, приняла европейскую Конвенцию о спасении на водах, предусматривающую ужесточение правил отбора сотрудников пляжных охранных структур. Это привело к оттоку профессионалов и увеличению количества несчастных случаев.