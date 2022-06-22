Москва, 22 июня, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Совфед отклонил закон о праве прокуроров оспаривать в суде сделки, заключенные с нарушением российских контрсанкций, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня.

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С просьбой отклонить закон обратился представитель генпрокуратуры — в текст вкралась «юридико-техническая» ошибка, из-за которой теперь закон, напротив, позволяет исключить прокуроров из ряда процедур в суде, отметил ранее глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Согласно закону, прокуроры также получают право вступить в дело на любой стадии процесса о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов, если появились обстоятельства, свидетельствующие, что спор в суде был инициирован в целях уклонения от исполнения обязанностей и процедур, предусмотренных законодательством, устанавливающим специальные экономические меры, меры воздействия на недружественные действия иностранных государств, и возник из мнимой или притворной сделки в этих целях.