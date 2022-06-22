Кишинёв, , 12:42 — REGNUM Населению Молдавии необходимо готовиться к зиме и учиться экономить. Об этом в эфире телеканала TV8 заявил спикер парламента республики Игорь Гросу.

Игорь Гросу Parlamentul Republicii Moldova

«Надо учиться экономить. У меня дома свет без надобности не горит, мы его рационально используем», — заявил Гросу.

Он отметил, что на экономике Молдавии негативно сказались карантинные ограничения, а когда их сняли, то в мире начался повышенный спрос на энергоресурсы, что вызвало рост цен на них. Также Гросу заявил, что на молдавскую экономику негативно влияет вооружённый конфликт на Украине.

Стоит отметить, что экс-президент Молдавии Игорь Додон объясняет ухудшение экономической ситуации в стране «некомпетентностью» действующего правительства. Он отметил, что ситуация стала ухудшаться уже через несколько месяцев после того, как оно приступило к работе в августе 2021 года.

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