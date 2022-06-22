Омский район, Омская область, 22 июня, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Прокуратура Омского района Омской области в судебном порядке потребовала ликвидировать бесхозяйный скотомогильник. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 июня в областной прокуратуре.

Kaluganews.ru Скотомогильник

Надзорное ведомство в Омском районе провело проверку исполнения федерального законодательства о ветеринарии и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Установлено, что на территории Дружинского сельского поселения находится бесхозный скотомогильник. Его состояние не отвечает предъявляемым требованиям.

Также установлено, что в границах территории нормативной защитной зоны скотомогильника сложилась зона жилой застройки. Объекты капитального строительства, возведённые жителями сельского поселения, нельзя оформить в собственность, так как они находятся в защитной зоне скотомогильника.

Районная прокуратура предъявила исковое заявление о ликвидации объекта. Омский районный суд удовлетворил требования прокурора. Ликвидировать скотомогильник обязали Главное управление ветеринарии Омской области.

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