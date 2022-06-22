Саратов, 22 июня, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Следователи Саратовской области проверяют интернет-публикации о нападении бродячих собак на двух мальчиков. По данным следственного управления СКР по региону, ведется доследственная проверка.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Собака

В публикациях говорится, что вечером 21 июня около дома №6 на 4-м проезде Чернышевского в Саратове бездомная собака укусила восьмилетнего мальчика. Травмированного ребенка госпитализировали в медицинское учреждение.

Еще один инцидент произошел на детской площадке возле дома №1 по улице Антонова, где бродячая собака укусила 13-летнего мальчика.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня собака напала на девочку у дома по улице Клубной в Саратове. Врачи диагностировали у ребенка укушенную рану левого плеча.

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