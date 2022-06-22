Черкесск, , 12:40 — REGNUM В Карачаево-Черкесии будут возрождать традиционные для Кавказа виды спорта. Для этого будет реализован проект по созданию центра развития этноспорта, сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ.

Стела «Дружба народов Карачаево-Черкесии» (сс) Digr

Центр будет открыт на базе Карачаево-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева. Этот проект получил грант на Всероссийском конкурсе молодежных проектов в 2022 году. Денежные средства гранта будут направлены на покупку инвентаря и организацию занятий с тренерами с многолетним стажем, а также мастер-классов спортсменов, имеющих высокие достижения в области этноспорта.

По словам руководителя проекта Альберта Гогуева, в рамках проекта будет проведен турнир по многоборью в традиционных дисциплинах, в том числе национальной борьбе на поясах, толкании плоского камня, лазании по промасленному канату, беге в гору и другим.