Москва, 22 июня, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Госдума приняла закон о присоединении Российской Федерации к Конвенции о борьбе с незаконными актами в отношении международной гражданской авиации и протоколу, дополняющему Конвенцию о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня.

Госдума

Предусматривается присоединение Российской Федерации к двум международно-правовым документам, принятым на Дипломатической конференции по авиационной безопасности, прошедшей под эгидой Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в 2010 году (г. Пекин).

Целью принятия международных договоров является укрепление антитеррористической безопасности в сфере международной гражданской авиации.

Конвенция направлена на противодействие актам незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации, связанным с угрозами использования гражданских воздушных судов в качестве средств перевозки (доставки) оружия массового уничтожения, применения любого биологического, химического и ядерного оружия (оружия БХЯ) против гражданского воздушного судна или на борту гражданского воздушного судна, вмешательства в аэронавигационное оборудование с применением электронных и компьютерных средств.

Конвенция вводит новые по сравнению с Монреальской конвенцией статьи, касающиеся ответственности юридических лиц, соотношения с определенными международными договорами в отношении химического оружия, справедливого отношения к лицам, взятым под стражу, выдачи и правовой помощи

Протокол имеет целью борьбу с таким видом актов, как незаконный захват воздушных судов и расширяет перечень способов, посредством которых может совершаться незаконный захват воздушного судна, который квалифицируется как преступление. Согласно протоколу, лицо будет считаться совершающим преступление, если оно незаконно захватывает воздушное судно не только путем насилия, применения насилия или любой другой формы запугивания, но и путем применения любых технических средств.

Российская Федерация присоединяется к Конвенции с двумя оговорками и одним заявлением.

Документы ратифицировали 53 страны.

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