Стали известны подробности пожара в «доме-музее» Терешковой
Тутаев, Ярославская область,
22 июня 2022, 12:45 — REGNUM Пожар в «доме-музее» Валентины Терешковой в деревне Никульское Ярославской области начался в подполье. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России в Ярославской области.
Тушение пожара в «доме-музее» Валентины Терешковой
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Сообщение о возгорании поступило дежурному в 2:36. Первыми на место прибыли пожарные из Тутаева.
«По предварительной информации загорание началось в подполье деревянного дома-музея, далее огонь распространился на основное помещение деревянного строения. В 03:42 пожар был локализован, в 03:56 ликвидировано открытое горение на площади 63 кв. м, полная ликвидация возгорания объявлена в 06:14», — рассказали в МЧС.
Благодаря грамотной работе пожарных, удалось избежать распространения огня в основное здание музея.
«С задней стороны деревянного дома, находится галерея — переход в основное здание музейного комплекса. По нему огонь тягой перешел и в основное кирпичное здание. Благодаря правильной оценке обстановки огнеборцам удалось не допустить распространения огня. Основное здание музея и его экспонаты удалось отстоять. В результате в кирпичном здании музея закопчены стены и некоторые экспонаты», — пояснили в МЧС.
В тушении пожара принимало участие 24 человека и 8 единиц техники.
Соблюдение мер пожарной безопасности помогает сохранить жизнь и здоровье граждан, а также уберечь имущество. Существует определённый перечень требований, которые обязаны соблюдать даже владельцы частных домов. Именно несоблюдение норм и правил - самая частая причина пожаров.
Одна из мер воздействия на нарушителей - приостановка работы мест массового пребывания. К примеру, в Астраханской области в начале августа 2019 года была приостановлена работа одного из этажей поликлиники в Черноярском районе. Причиной стали нарушения правил противопожарной безопасности.
Между тем в августе 2019 года на официальном правительственном сайте проектов нормативных правовых актов были обнародованы поправки в техрегламент требований пожарной безопасности, которые в случае принятия приведут к отмене автоматической передачи сигнала о возникновении пожара в соцучреждениях. Депутаты Госдумы выступили против подобного "нововведения".