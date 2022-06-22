Тутаев, Ярославская область, 22 июня, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Пожар в «доме-музее» Валентины Терешковой в деревне Никульское Ярославской области начался в подполье. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России в Ярославской области.

76. mchs. gov.ru Тушение пожара в «доме-музее» Валентины Терешковой

Сообщение о возгорании поступило дежурному в 2:36. Первыми на место прибыли пожарные из Тутаева.

«По предварительной информации загорание началось в подполье деревянного дома-музея, далее огонь распространился на основное помещение деревянного строения. В 03:42 пожар был локализован, в 03:56 ликвидировано открытое горение на площади 63 кв. м, полная ликвидация возгорания объявлена в 06:14», — рассказали в МЧС.

Благодаря грамотной работе пожарных, удалось избежать распространения огня в основное здание музея.

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«С задней стороны деревянного дома, находится галерея — переход в основное здание музейного комплекса. По нему огонь тягой перешел и в основное кирпичное здание. Благодаря правильной оценке обстановки огнеборцам удалось не допустить распространения огня. Основное здание музея и его экспонаты удалось отстоять. В результате в кирпичном здании музея закопчены стены и некоторые экспонаты», — пояснили в МЧС.

В тушении пожара принимало участие 24 человека и 8 единиц техники.