Амман, 22 июня, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Наследный принц и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман посетил Иорданию в рамках своего турне по Ближнему Востоку. Об этом 22 июня сообщает Jordan TV.

@RHCJO Принц Мухаммед бин Салман и король Иордании

По данным журналистов, в ходе визита в Амман принц встретился с королём Иордании Абдаллой II. В ходе переговоров стороны обсудили пути расширения экономического сотрудничества и новые области, в которые может внести свой вклад Саудовско-Иорданский инвестиционный фонд.

«Наша цель — перейти к новому этапу сотрудничества на благо Иордании и Саудовской Аравии» — заявил Мухаммед бин Салман.

По итогам встречи король Иордании наградил принца Мухаммеда высшей наградой страны — орденом Хуссейна бин Али.