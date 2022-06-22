Баргузинский район, Бурятия, 22 июня, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Бурятию продолжает трясти. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Единой геофизической службы РАН, очередное землетрясение магнитудой 3,1 произошло в 6:14 утра по местному времени.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

Эпицентр сейсмособытия находился на берегу Байкала в Баргузинском районе республики, примерно в 6-7 км от курортного села Максимиха.

Напомним, утром 10 июня в республике зафиксировали сразу два землетрясения — на территориях Баунтовского и Кабанского районов.