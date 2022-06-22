Краснодар, 22 июня, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Предупреждение о непогоде объявлено в восточной половине Азовского моря с 22 по 23 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Sochiadm.ru Шторм

По данным синоптиков, с 11:00 и до конца суток 22 июня, а также ночью и днем 23 июня по восточной половине Азовского моря ожидаются сильные дожди с ухудшением видимости на 1-2 км, в сочетании с грозой и градом, сильным западным, юго-западным ветром с порывами 15-18 м/с. При грозе шквал усилится до 20-25 м/с.

Штормовое предупреждение на 22–24 июня объявлено также ещё в нескольких районах Краснодарского края — прогнозируются дожди, ливни, грозы и град, шквалистый ветер до 20-22 м/с. На участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем, на реках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края, на юго-западных притоках реки Кубань и реках Черноморского побережья (ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок.