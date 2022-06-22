Москва, 22 июня, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В Московской области права всех обманутых дольщиков полностью планируется восстановить в 2023 году. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании президиума Госсовета по стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ.

Pressaobninsk.ru Обманутая жительница

По словам Воробьева, в решении проблем обманутых дольщиков поможет возможность выплаты рыночной стоимости квартир.

Губернатор уточнил, что в Подмосковье насчитывается 117 тысяч обманутых дольщиков. «Мы, как и обещали, в 2023 году должны эту тему закрыть», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Подмосковье удалось восстановить в правах 20,1 тыс. обманутых дольщиков.

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