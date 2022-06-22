Москва, 22 июня 2022, 12:46 — REGNUM Российские ракетные войска и артиллерия поразили за сутки 253 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также шесть складов с боеприпасами и топливный терминал. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 22 июня на брифинге.

Солдаты ВС России во время спецоперации на Украине
Солдаты ВС России во время спецоперации на Украине
(с) Министерство обороны России

Он уточнил, что шесть складов с боеприпасами уничтожены на территории ЛНР возле Лисичанска, Верхнекаменки, Мирной Долины, Лоскутовки, Подлесного.

«Уничтожен топливный терминал в Николаеве, с которого осуществлялось снабжение горючим военной техники ВСУ», — добавил Конашенков.

Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы поражено 13 украинских взводов реактивных систем залпового огня. Они находились в районах населённых пунктов Острое, Горняк, Кодема, Дзержинск, Калиново, Зоряное, Дмитров, Новолуганск, Новгородское, Ленинское.

Десять взводов ствольной артиллерии уничтожены на огневых позициях в районах населённых пунктов Степная Долина Николаевской области, Спартак, Подгорное, Николаевка, Ленинское, Зайцево, Семигорье, Дзержинск.

Возле посёлка Никольского в ДНР уничтожена станция артиллерийской разведки AN-TPQ производства США.

Всего за сутки ударами авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено более 620 украинских националистов, 24 танка и других боевых бронированных машин, 27 специальных автомобилей.

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