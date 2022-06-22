Москва, 22 июня, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Российские ракетные войска и артиллерия поразили за сутки 253 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также шесть складов с боеприпасами и топливный терминал. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 22 июня на брифинге.

Министерство обороны России Солдаты ВС России во время спецоперации на Украине

Он уточнил, что шесть складов с боеприпасами уничтожены на территории ЛНР возле Лисичанска, Верхнекаменки, Мирной Долины, Лоскутовки, Подлесного.

«Уничтожен топливный терминал в Николаеве, с которого осуществлялось снабжение горючим военной техники ВСУ», — добавил Конашенков.

Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы поражено 13 украинских взводов реактивных систем залпового огня. Они находились в районах населённых пунктов Острое, Горняк, Кодема, Дзержинск, Калиново, Зоряное, Дмитров, Новолуганск, Новгородское, Ленинское.

Десять взводов ствольной артиллерии уничтожены на огневых позициях в районах населённых пунктов Степная Долина Николаевской области, Спартак, Подгорное, Николаевка, Ленинское, Зайцево, Семигорье, Дзержинск.

Возле посёлка Никольского в ДНР уничтожена станция артиллерийской разведки AN-TPQ производства США.

Всего за сутки ударами авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено более 620 украинских националистов, 24 танка и других боевых бронированных машин, 27 специальных автомобилей.

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