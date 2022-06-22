Москва, 22 июня, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Россия введёт ответные меры на запрет транзитных поставок грузов в Калининградскую область через территорию Литвы, заявила 22 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По её словам, сейчас меры прорабатываются в межведомственном формате, однако известно, что они будут иметь практический характер.

«Они будут не в дипломатической, а в практической плоскости», — сказала Захарова журналистам в ходе брифинга.

Какими будут российские меры, по словам представителя МИД, зависит от того, снимет ли Литва запрет на транзит.