Алапаевск, Свердловская область, , 12:31 — REGNUM В Алапаевске Свердловской области заместитель директора одного муниципального учреждения отдан под суд. Ему вменяют покушение на мошенничество, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд Lawfirmwinstonsalem.com

По данным следствия, в производстве областного Арбитражного суда находился иск учреждения к другому юридическому лицу о взыскании неустойки в сумме более 564 тыс. рублей. Он ввёл исполнительного директора компании-контрагента в заблуждение, заявив, что имеет полномочия, позволяющие снизить размер исковых требований, и потребовал за это 100 тыс. рублей.

Преступление не удалось довести до конца, так как после передачи денег гражданин был задержан. Уголовное дело уже направлено в Алапаевский городской суд.