Будва, Черногория, 22 июня, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Некогда вездесущие указатели на русском языке на живописном побережье Черногории практически исчезли, поскольку российские туристы уже не спешат, как раньше, в одно из своих излюбленных мест отдыха на Адриатическом море, сообщает 22 июня Reuters.

Anton Nikiforov Черногория

Адриатические курорты Хорватии, Черногории и Албании, присоединившихся к международным санкциям против России, болезненно ощущают их отсутствие, которое наносит удар по их экономике.

На черногорском курорте Бечичи владелец отеля Зарко Радулович говорит, что этим летом будет мало туристов из России и с Украины, хотя тысячи русских и украинцев снимают местные квартиры на длительный срок.

Однако отельеры говорят, что их недостаточно, чтобы компенсировать 380 000 россиян, посетивших Черногорию в 2019 году, да и тратят они гораздо меньше, чем туристы.

Некоторые российские туристы могут приехать через Стамбул и Белград — там все еще открыты аэропорты для полетов из России, сказал Радулович и добавил, что надеется, что посетители из других стран заместят отсутствующих россиян. Туризм составляет около 20% экономики Черногории.

В 2019 году — последний перед пандемией — соседнюю Хорватию посетили в общей сложности 154 000 российских и 139 000 украинских гостей. В 2021 году, по официальным данным, Хорватию посетили около 145 000 туристов из той и другой страны.

Даже зимой — в январе и феврале 2022 года — Хорватию посетили 12 000 граждан России, но за март, апрель и первую половину мая приехало всего около 4 500 человек, что гораздо меньше обычно.

Албания, где туристический сектор еще не оправился от последствий пандемии, питала большие надежды на то, что 2022 год станет годом бума. Но события на Украине угрожают разрушить эти надежды.

«У нас было много бронирований от русских и украинцев, но все они отменены», — говорит Ауренк Хима, владелец отеля из прибрежного курорта Дуррес.